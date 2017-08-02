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MUSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - MÜSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi yeni yönetim ilk toplantısında üyelerin birbirleriyle tanışması sağlandı.

MÜSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi toplantısında bu kez üyeler bir araya geldi tanıştı. Toplantıda bir konuşma yapan MÜSİDA Düzce Şubesi Başkanı İsa Şengüloğlu, gereve geldiklerinden bu zamana kadar şube olarak yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgiler verdi. Başkan Şengüloğlu, "Dost Meclisi toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk dost meclisi toplantımızda konuk almayarak sadece üyelerin birbirleriyle tanışıp, kaynaşması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve MÜSİAD Düzce Şubemizin durumu ile ilgili bilgiler vermek üzere yapıyoruz. Dost meclisi toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından MÜSİAD ile ilgili bilgiler aktardı.

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkan Yardımcısı Serkan Verep'te katılımcılara yapacakları yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

(AY)



02.08.2017 12:47:47 TSI

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