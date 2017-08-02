ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi bir araya geldi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:46
MUSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi bir araya geldi
MUSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - MÜSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi yeni yönetim ilk toplantısında üyelerin birbirleriyle tanışması sağlandı.
MÜSİAD Düzce Şubesi Dost Meclisi toplantısında bu kez üyeler bir araya geldi tanıştı. Toplantıda bir konuşma yapan MÜSİDA Düzce Şubesi Başkanı İsa Şengüloğlu, gereve geldiklerinden bu zamana kadar şube olarak yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgiler verdi. Başkan Şengüloğlu, "Dost Meclisi toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk dost meclisi toplantımızda konuk almayarak sadece üyelerin birbirleriyle tanışıp, kaynaşması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve MÜSİAD Düzce Şubemizin durumu ile ilgili bilgiler vermek üzere yapıyoruz. Dost meclisi toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından MÜSİAD ile ilgili bilgiler aktardı.
MÜSİAD Düzce Şubesi Başkan Yardımcısı Serkan Verep'te katılımcılara yapacakları yeni projeler hakkında bilgiler verdi.
(AY)

02.08.2017 12:47:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Polis ve Zabıtadan trafik denetimi
YEREL

POLİS VE ZABITADAN TRAFİK DENETİMİ
Düzce'de bir ilk daha kapılarını açıyor
YEREL

DÜZCE'DE BİR İLK DAHA KAPILARINI AÇIYOR
Düzce'de Sanayi çarşısı için kentsel dönüşüm
YEREL

DÜZCE'DE SANAYİ ÇARŞISI İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM
Haşereye ilaçlı önlem
YEREL

HAŞEREYE İLAÇLI ÖNLEM
Yahyalar mahallesi asfaltlandı
YEREL

YAHYALAR MAHALLESİ ASFALTLANDI
16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor
YEREL

16 İLDEN GELEN ŞEHİT YAKINLARI AKÇAKOCA'DA MİSAFİR EDİLİYOR
Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi
YEREL

YEMENİCİ, KEŞİR VE AKÇA, PAZAR ESNAFINI DİNLEDİ
Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
YEREL

ŞIRALIK SPOR KOMPLEKSİ İÇİN TEMEL ATILDI
Hiçbir yolcu ve yazıhane mağdur edilmiyor
YEREL

HİÇBİR YOLCU VE YAZIHANE MAĞDUR EDİLMİYOR
Kusursuz kafe için son düzenlemeler
YEREL

KUSURSUZ KAFE İÇİN SON DÜZENLEMELER
Katlı pazaryeri tamamlanıyor
YEREL

KATLI PAZARYERİ TAMAMLANIYOR
İlk sergisini memleketinde açtı
YEREL

İLK SERGİSİNİ MEMLEKETİNDE AÇTI
Düzce Üniversitesi ve Milli Eğitim arasında protokol imzalandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ VE MİLLİ EĞİTİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sensörlü dubalar yerlerine kondu
YEREL

SENSÖRLÜ DUBALAR YERLERİNE KONDU