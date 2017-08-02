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Vali Demirtaş, hacı adayları şehit ailelerini ağırladı



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ADANA (İHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ-PDY'li hainlerce Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile Yunus Uğur'un anneleri ve babaları Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şehit ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un, Annesi Senem ve babası Ali Oruç ile Yunus Uğur'un annesi Asiye Uğur ve babası Ramazan Uğur, hac ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gideceklerini dile getirerek, Vali Mahmut Demirtaş'a bugüne kadar gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür edip, helallik istediler.

Vali Mahmut Demirtaş ise, şehit ailelerine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, hacı olacak olmalarından dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.

Hac ibadetinin herkese nasip olmadığını dile getiren Vali Demirtaş, şehit ailelerine gerek ülkede yaşanan sorunların aşılması, gerekse İslam Coğrafyasında yaşanan sıkıntıların aşılarak, Müslümanların Allah'ın emrettiği şekilde, tek bir vücut olarak dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duyguları içerisinde olmaları konusunda dua etmelerini istedi.

Vali Demirtaş, tüm hacı adaylarının da, yollarının açık olmasını belirterek, ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

(ELF-Y)



02.08.2017 12:47:51 TSI

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