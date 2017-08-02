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Konservatuvar kayıtları başladı



ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda 2017-2018 eğitim yılı icra heyetleri, korolar ve eğitim bölümleri kayıtları başladı. Kayıtların 1-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği bölümlere başvurular şahsi olarak gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda yeni eğitim öğretim yılı kayıtları başladı. İcra heyetleri ve korolara başvurmak isteyenler Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği İcra Heyetleri ile Tasavvuf Müziği Topluluğu, Çoksesli Koro, Gençlik Korusu ve Çocuk Korosu'na başvuru yapabilecek. Eğitim bölümlerinde ise Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Halk Oyunları, Ses ve Şan Eğitimi, Enstrüman Eğitimi bölümleri başvuruya açık olacağı bildirildi.



02.08.2017 12:48:53 TSI

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