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UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı Tamamlandı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Turizm Komitesi ve Sürdürülebilir Turizm Toplantısı tamamlandı.

Konya'da 2 gün süren toplantıların açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Eş Başkanı Tahir Akyürek, turizmin dünya barışına ve ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



İyi uygulama örnekleri ele alındı

Toplantının kapanış oturumunda konuşan UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, sürdürülebilir turizmin gelişmesi için neler yapılabilirin cevabını bulmaya çalıştıkları toplantının 4 oturumda gerçekleştiğini söyledi. Turizm konusunu çeşitli alt başlıklardan oluşan bir bütüncül bakış açısıyla ele aldıklarını belirten Duman, ayrıca yerel yönetimlerin turizm konusunda gerçekleştirdiği iyi uygulama ve proje örneklerini katılımcılardan dinleyerek bu tür uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında da önemli adımlar attıklarını kaydetti.



Başkan Akyürek'e teşekkür

Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG-MEWA Eş Başkanı ve Turizm Komitesi Eş Başkanı Muhammed Saadieh, UCLG MEVA öncülüğünde yeni kentsel gündem ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi yönünde çalışmaların devamını dileyerek, kendilerine ev sahipliği yapan UCLG MEWA Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti.



"Sözün bittiği, icraatın başladığı noktadayız"

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen de, "Bu toplantılarla sorumluluklarımız artarak şehirlerimize döneceğiz. Çünkü birbirimizden yeni şeyler öğrendik. Yeni sözler söylemek, yeni ufuklar çizmek lazım. Sözün bittiği, icraatın başladığı noktadayız" diye konuştu. Ötegen, toplantıya katılarak katkı veren belediyelerin yöneticilerine de teşekkür etti.



Turizm Komitesi Dönem Başkanlığı'na Eyyübiye Belediyesi seçildi

Konya'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda belediye başkanı ve yöneticinin katıldığı toplantılarda; MEWA Bölgesi'nde Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Kültür Turizmi, Sosyal İçermenin Bir Aracı Olarak Turizm, Sürdürülebilir Kent Turizmi başlıklarında konuşmalar yapıldı. Toplantıda UCLG MEWA Turizm Komitesi'nin Dönem Başkanlığı'na Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi seçilirken bir sonraki toplantının Eyyübiye'de yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya katılan üyeler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarında teknik inceleme de yaptı.

(AH-Y)



02.08.2017 12:49:26 TSI

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