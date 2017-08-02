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Mersin, AB projelerinde Türkiye birincisi oldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:47
Mersin, AB projelerinde Türkiye birincisi oldu

MERSİN (İHA) - Mersin, 2017 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesi sonucunda 22 asil ve 17 yedek proje ile Türkiye birincisi oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Ulusal Ajans Başkanlığına sunulan 3 bin 500 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar, içerik değerlendirmesine alınarak, her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi.
İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 113 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanırken, 85 proje teklifi yedek olarak belirlendi.
(HSK-Y)

02.08.2017 12:49:28 TSI
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