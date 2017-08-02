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Manisa BBSK'nın kalesinde forma savaşı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Afyon kampında performanslarıyla dikkat çeken isimlerin arasında kaleciler geliyor. İstanbulspor'dan transfer edilen Ersel ile birlikte Umutcan ve Fatih'in yoğun geçen kamp dönemine rağmen forma savaşı vermesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanırken, özellikle kalede yaşanan rekabet göze çarpıyor. İstanbulspor'dan transfer edilen Ersel Çetinkaya'nın kısa sürede takıma adapte olarak uyum sorunu yaşamadığı gözlenirken, bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık geçiren ancak yeniden form tutmaya başlayan Umutcan Yüksel ile birlikte sezonun son periyodunda kaleyi devralan Fatih Demirlek'in performansları dikkat çekiyor. Kalede yaşanan rekabet teknik heyetin yüzünü güldürürken, özellikle Teknik Direktör Levent Devrim'in kaleyi kime devredeceği şimdiden merak ediliyor.



"Şampiyon olmak istiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Ersel Çetinkaya, geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması altında yaşadığı şampiyonluğu Manisa'da da yaşamak istediğini söyledi. Kalede yaşanan rekabetin önemli olduğunu ancak kaleye kim geçerse geçsin formanın hakkını vereceğine inandığını belirten tecrübeli eldiven, "Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Takım arkadaşlarımızla kısa sürede iyi bir hava yakaladık. Başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Tabi ki formayı ben giymek isterim ancak önceliğimiz başarılı olmak" dedi.



"Rekabet bizi daha da hırslandırıyor"

Geçtiğimiz sezon omzundan şansız bir sakatlık geçiren ancak tedavi sürecinin ardından yeniden form tutmaya başlayan Umutcan Yüksel ise kalede yaşanan rekabetin kendilerini daha da hırslandırdığını söyledi. Bu sene yeni transferler ile birlikte daha da güçlendiklerinin altını çizen Yüksel, "Geçen sezon kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene elde etmek istiyoruz. Sezon başı kampında tek düşüncemiz lige iyi bir başlangıç yapmak ve bunun devamını getirmek. Bunun için çok çalışıyoruz" diye konuştu. Sakatlığının da tam olarak geçtiğini sözlerine ekleyen Umutcan Yüksel "Hocamız görev verdiği takdirde görevimi en iyi şekilde yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



"Hatalardan ders aldık"

Geride kalan sezonda Umutcan'ın sakatlanması, Ömer Faruk Karaman'ın kart cezası nedeniyle sezonun son periyodunda en kritik maçlarda forma şansı bulan Fatih Demirlek ise geçtiğimiz sezon yaptıkları hatalardan ders aldıklarını söyledi. Ersel'in takıma katılması, Umutcan'ın da sakatlığının tamamen geçmesiyle birlikte kalede daha da güçlendiklerini ifade eden Demirlek, "Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kampı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Sonuçta hocamız kime görev verirse kaleyi o koruyacaktır. Bizim tek amacımız var şampiyon olmak" dedi.

(SC-Y)



02.08.2017 12:49:44 TSI

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