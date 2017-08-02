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Memur-Sen Kayseri 1 No'lu Şue Başkanı Aydın Kalkan:

- "Ücret artışları ülke gerçeği ile uyuşmuyor"



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KAYSERİ (İHA) - 2017 Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulunan Memur-Sen Kayseri 1 No'lu Şue Başkanı Aydın Kalkan, "Enflasyona bağlı ücret artışları ülke gerçekleriyle uyuşmamaktadır" dedi.

2017 Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Kayseri'deki 22 bin Memur-Sen ve 9 bin eğitim çalışanının haklarını en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Başkan Aydın Kalkan, en temel taleplerinin 3600 ek gösterge katsayısının verilmesi olduğunu söyledi. "Memurlarımız ve eğitim çalışanlarımız emekli olunca maaşları yarıya indiği için emekli olamıyor. 3600 ek gösterge verilirse kamu çalışanları ve eğitimciler emekli olabilecek ve atanmayı bekleyen yüz binlerce kadrolar açılmış olacak" diyen Başkan Aydın Kalkan, 12 yıldır uygulanmayan öğretmenlerin kariyer basamakları sisteminin de işlerlik kazanmasını istediklerini belirtti.

"İnsanca yaşanabilecek bir zam oranı istiyoruz"

Enflasyona bağlı ücret artışlarının ülke gerçekleri ile uyuşmadığını da dile getiren Başkan Aydın Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim çalışanları Türkiye'nin en zor bölgelerinde de hizmet üretmektedir. Enflasyona bağlı ücret artışları ülke gerçekleriyle uyuşmamaktadır. 2018 için yüzde 10 + yüzde 6 zam, 2019 için yüzde10 + yüzde 8 zam en makul olanıdır. Şu anda en düşük devlet memuru maaşı 2 bin 405 TL iken 2 yıl sonunda 3 bin 335 TL olması istenmektedir. Bu da 2 yıl sonunda yaklaşık yüzde 39 maaşlarda iyileştirme anlamına gelmektedir."

Başkan Aydın Kalkan, son olarak, "Okul müdürlerimizin nöbet ücreti sorununun çözülmesi, ek ders sistemindeki adaletsizlikler, sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı ders miktarı, vergi dilimi problemi gibi taleplerin karşılanması için sendika olarak tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(SK)



02.08.2017 12:55:48 TSI

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