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Arzu: "Ortak gayemiz Diyarbakır'ı kalkındırmaktır"



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DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arzu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Oğulmuş'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Başkan Yardımcısı Arzu, sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiklerini belirterek, AK Parti olarak Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Arzu, "Sivil toplum kuruluşları toplumun önemli bir ayağını oluşturuyor. Hepimizin ortak gayesi kadim şehrimiz Diyarbakır'ımız için hep beraber eksiklikleri gidererek kalkındırmaktır. Burada en büyük görev sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Ülkemizin ve kadim şehrimiz Diyarbakır'ın çağdaş, ilerlemesi yolunda mücadele eden sivil toplum kuruluşlarımızı ve TÜMSİAD'ı hem Diyarbakır da hem de yurt genelinde yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

(İHA-MP-Y)



02.08.2017 12:57:38 TSI

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