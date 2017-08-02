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Bismil'de 'Halkla Buluşma Günleri'nin ilki yapıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:57
Bismil'de 'Halkla Buluşma Günleri'nin ilki yapıldı
Bismil'de 'Halkla Buluşma Günleri'nin ilki yapıldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Halkla Buluşma Günleri"nin ilki yapıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Meclis Üyesi Mahmut Vural, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, belediye müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Gülenç, birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, kendilerine iletilen sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat vererek, "Öncelik sırasına göre sorunların çözümü için gerekli çalışmalar en kısa sürede başlatılacaktır. Sorunların çözümüne yönelik yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.
Ayrıca halkla buluşma toplantısında vatandaşların tek tek taleplerini dinleyen Gülenç, engelli, yaşlı ve kadınlarla özel ilgilendi.
(İHA-MP-Y)

02.08.2017 12:59:01 TSI
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