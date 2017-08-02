YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürkan: "MMO Samsun ortak çalışma kültürüne sahip"

Gürkan: "MMO Samsun ortak çalışma kültürüne sahip"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, şubelerinin kurumlar arası ortak çalışma kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Samsun Genç İş Adamları Derneği (SAMGİAD) Yönetim Kurulu, MMO Samsun Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarete SAMGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, ziyarette MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Aycan Türkel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Sağlam, Bekir Akarsu, Ömer Yardımcı ve Umut Gökmen Akkuş hazır bulundu.

Ziyarette MMO Samsun Şube tarafından sürdürülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Ortak yapılabilecek projeler arasında karşılıklı görüşmelerin yapıldığı ziyaret ile ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nin kurumlar arası ortak çalışma kültürüne sahip olduğunu vurguladı. Sinerji üretebilen projelerde yer aldıklarını belirten Gürkan, SAMGİAD ile ortak çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

Savaş Gömeç ise, "MMO Samsun Şubemizin dinamik yapısı her daim şehrimizde hissediliyor. Birçok organizasyonda birlikte çalışma konusu bizleri heyecanlandırıyor" dedi.

(KA-SLH-Y)



02.08.2017 13:01:31 TSI

NNNN

