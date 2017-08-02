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Vosvos buluşmasında Eskişehir'i temsil ettiler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa'da düzenlenen Vosvos buluşmasına Eskişehir'i Vos26 Kulübü 11 otomobille temsil etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölü'nde düzenlenen Vosvos buluşmasına Eskişehir'den 11 otomobil katıldı. 25 ilden 200 araç ve 800'den fazla kisinin katıldığı Vosvos buluşmasında renkli görüntüler oluştu. Eskişehir'den buluşmaya katılan Vos26 Kulübü adına bir açıklama yapan Başkan Murat Özdemir, "800'den fazla Vosvos tutkununun 200 araç ile katıldığı, göl kenarı kampında 3 gece 4 gün keyifli vakit geçirdik. Bu etkinlik sayesinde Vos26 Yardım Gönüllüleri olarak daha iyi tanınmak, vizyon misyon ve değerleri doğrultusunda büyük bir adım atılmasını sağladık. Bu etkinliğe katılmamıza destek olan Eskisehir'in kurum ve kuruluşlarına teşekkürü borç biliriz. 2018 yılı hedeflerimiz içerisinde Türkiye'nin daha fazla ilinden daha fazla Vosvos'un katılım sağlayacağı bir kampı Eskişehir'de yapmaktır" dedi.

(MSY-Y)



02.08.2017 13:01:49 TSI

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