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Kazada yaralanan yaşlı vatandaşın tedavisi sürüyor



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta evvelsi gün meydana gelen kazada öldüğü iddia edilen yaşlı vatandaşın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Uşak'ta evvelsi gün meydana gelen kazada, bir otomobilin yaşlı yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı vatandaşın tedavisi yoğum bakımda sürüyor.

İsmetpaşa Caddesi eski adliye binası önünde meydana gelen kazada, 90 yaşındaki Ahmet Başpınar isimli yaşlı vatandaş yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dün ise Başpınar'ın öldüğü iddia edilirken yaşlı vatandaşın halen yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(EÖ-MB-Y)



02.08.2017 13:02:34 TSI

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