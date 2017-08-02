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Kıyı belediyelerden Başkan Kamil Saka'ya destek



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeleri, yaklaşık 10 yıl önce Güre Belediye Başkanı görevinde iken bir taş ocağı ruhsatı ile ilgili Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 38 gün memuriyetten uzaklaştırma cezası alan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya destek ziyaretinde bulundu.

Aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle, 27 Ağustos tarihine kadar görevinden ayrı olan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya destek ziyaretleri devam ediyor. Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve İzmir'in Narlıdere İlçesi Belediye Başkanı Abdül Batur, Birlik Encümen üyeleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ,Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya Edremit'te ziyaret gerçekleştirdiler.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Başkan Kamil Saka'nın 7 kez üst üste halkın güvenini alarak göreve gelmiş bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak "Kamil Saka'yı geçmişten bu yana tanıyan, birlikte kentlerimize hizmet eden belediye başkanı arkadaşlarıyız. Yıllardan buyana yaptığı hizmetleri ve halkın kendisini takdirini çok iyi biliyoruz. Yaşadığı bu süreçte her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için ziyaret ettik" dedi.

Saka'da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür ederek, içinin rahat olduğunu hiçbir yanlış uygulamaya imza atmadığını bir kez daha tekrarladı. Hakkını yasal sürecin her aşamasında aramaya devam ettiğini kaydeden Saka, 27 Ağustos'tan itibaren çalışmalara tüm hızı ile devam edeceğini ifade etti.

(DL-MB-Y)



02.08.2017 13:03:31 TSI

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