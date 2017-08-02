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Başkan Gülenç, festivale katılacak çiftçilerin karpuz tarlasını inceledi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Turgay Gülenç, çiftçilerin "Karpuz ve Kültür Festivali" ağırlık yarışması için ürettiği karpuz tarlasını inceledi.

Çiftçileri karpuz üretimine teşvik etmek için yarışma düzenlendiğini belirten Başkan Gülenç, bu yıl Diyarbakır'da hangi ürünlerin daha iyi hangi bölgede yetiştirileceği üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi. Başkan Gülenç, "Biz de ilçemizin tanıtımı için çiftçilerimize destek vererek festivale katılmasını istedik sağ olsun onlarda bizi kırmayarak yarışmaya aday oldular. İnşallah bu yarışmada Bismil karpuzu şuan karpuzlara baktığımızda Bismil'in karpuzu birinci çıkacaktır" dedi.

(İHA-MP-Y)



02.08.2017 13:03:43 TSI

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