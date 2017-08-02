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Milas'ta yoğun duman şikayeti

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:02
Milas'ta yoğun duman şikayeti
Milas'ta yoğun duman şikayeti

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas'ın Gürçamlar ve Kazıklı Mahallesi'nde mangal kömürü üretiminden kaynaklı yoğun dumandan yerleşim yerlerinin etkilenmeye başlaması yöre sakinlerinin tepkisini çekiyor.
Milas'ın Kazıklı ve Gürçamlar Mahallelerinde 6 yıldan bu yana özel bir şirket tarafından sürdürülen mangal kömürü üretimi, vatandaşların tepkisine neden olmaya başladı.
İlk yıllarda yerleşim yerlerinden uzak noktalarda yapılan üretim, 2 yıldır konutlara yaklaşınca hava kirliliğinden şikayetçi olan vatandaşlar haklarını resmi kanallardan aramaya başladı.
İddiaya göre, ruhsat ve gerekli izinlere sahip olan özel bir işletme, genellikle meşe ağaçları bulunan ormanlık alanlarda gençleştirme çalışmaları sırasında üretilen odunları mangal kömürüne çevirerek pazarlamaya başladı. İlk yıllarda aynı teknikle yapılan üretim, gençleştirme sahalarının yerleşim yerlerine çok yakın alana kayması nedeniyle çevreye kötü koku ve yoğun duman yaymaya başladı.
Yöre sakinlerinden İbrahim Ilbıra, şirkete ait meşe odunundan kömür üreten 8 kadar ocak bulunduğunu kaydetti. Şirket yetkilileriyle yüz yüze yaptıkları görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını anlatan Ilbıra, "Burada birtakım hukuksuzluklar olduğunu da düşünüyoruz. Ilbıra Dağı'nda şu an gençleştirme adı altında kontrolsüz kesimler yapıldığını düşünüyoruz. Kömür üretmek için yaklaşık 20 tonluk bir odun kütlesi, 15-20 gün boyunca yakılıyor. Ateş çıkmıyor ama duman nedeniyle çevre halkı olarak çok olumsuz etkileniyoruz. Bu durumdan Kazıklı ve Gürçamlar mahallelerinde yaşayan köylüler daha çok etkileniyor. Şu an yazlıkçıların etkilendiği bir durum söz konusu değil. Biz kendi aramızda imza kampanyasına başladık. Ayrıca BİMER kanalıyla da durumu yetkililere aktardır. Çözüm bekliyoruz." diye konuştu.
(DL-MB-Y)

02.08.2017 13:03:59 TSI
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