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Melikgazi Belediyesi vatandaşların önerilerini dikkate alıyor



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirde yaşayan bireylerin yönetime katılmalarının demokrasinin en temel hakkı olduğunu bu açıdan belediye yatırımlarında ve şehrin planlanmasında fikir, proje ve önerilerinin önemli olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak yatırımların planlanmasında sivil toplum kuruluşlarının, meslek ve oda yönetimlerinin, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak halkın dilek, talep, öneri ve fikir ile projelerine önem veriyoruz. Bu açıdan belediyemizin web sayfasında projeler başlığı altında bulunan bir projem var' başlığı bulunmaktadır. Bu başlık içerisinde yer alan bilgiler ışığında Melikgazililer Belediye yatırımlarına projeleri ile destek olabilir ve şehrin planlanmasına katkı sağlayabilir. 2017 yılı içerisinde WEB sayfasında yer alan bu uygulama ile ilk yedi ayda 34 proje vatandaşlar tarafından önerilmiştir. Biz bu tür bilgi akışına çok önem veriyoruz" dedi.

Projeler incelendikten sonra ilgili vatandaşa bilgi verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, fikirleri, önerileri ve projeleri ile belediye çalışmalarına katkı sağlamak isteyenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

(SK)



02.08.2017 13:04:07 TSI

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