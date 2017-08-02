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Eyyübiyeli kadınlardan Ekinci'ye teşekkür



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde eğitim gören bayan kursiyerler yapmış oldukları çalışmalarla göz doldurmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen Kuran'ı Kerim kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık söylemi bir bir yerine getiriliyor. İlçenin değişik noktalarında hizmete sunulan Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde açılan kurslara ilgi yoğun oluyor. Kurslara katılan kadınlara yönelik başta biçki, dikiş, el sanatları, bilgisayar kursu, kerim, grafik kuaförlük kursu, okuma- yazma, yaşlı ve hasta bakımı, halk oyunları ana okulu olmak üzere kadınların sosyal yaşantılarında faydalanabilecekleri çeşitli etkinliklerde düzenleniyor. Kadın Destek Merkezlerinde verilen kursların yanı sıra Suriyeli mülteciler için de Türkçe öğrenme kursları da düzenleniyor. Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde kadınlar hem el becerilerini geliştirip hem de sosyal aktivitelere eşlik edip aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca Kadın Destek merkezlerinde eğitim gören kadınlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünden uzman kişiler tarafından verilen eğitim seminerleri ile madde bağımlılığı konularında ailelere bilgiler aktarılıyor.

Yine kadın destek merkezlerinde eğitim gören bayan kursiyerlere yönelik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserde erken teşhis ve kanserle mücadele ile Sosyal Hizmet Müdürlükleri vasıtası ile genç kızlara sağlıklı bir birey nasıl olmalı, aile hayatı ve evlilik hakkında bilinçlendirme konularında da eğitim veriliyor. Kadınlara yönelik şiddet, Aile içi iletişim, Kadın Hakları ile sineme ve geziler gibi sosyal aktivitelere katılımı da sağlanıyor. Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde eğitim gören bayan kursiyerler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ettiler. Kadın kursiyerler yaptıkları açıklama," Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye çok teşekkür ederiz. Bizlere bu imkanı sağladığı için. Bu Kadın Kültür Merkezlerimiz sayesinde Kuran-ı Kerimi öğrendik, dikiş, nakış, el sanatları, bilgisayar, grafik tasarım, hat ve ebru sanatları, kuaförlük ve okuma yazma öğreniyoruz. Başkanımıza ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

(AK-SD-Y)



02.08.2017 13:04:35 TSI

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