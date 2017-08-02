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Polis ve Zabıtadan trafik denetimi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile Düzce belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler bir süre önce trafiğe kapanan İstanbul Caddesi üzerinde motorlu araçların girişinin yasak olmasına rağmen yaya yoluna giren motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda kusuru bulunan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Polis yetkilileri denetimlerin artarak devam edeceğini kasksız motosiklet kullanımına izin verilmeyeceğini belirtirken Zabıta görevlileri ise yayaların kullanıma açılan İstanbul Caddesi üzerinde motorlu araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

(AY)



02.08.2017 13:05:06 TSI

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