Muradiye'de trafik kazası: 7 yaralı
(Fotoğraflı)
Seracettin Seçkin
VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre ilçe merkezinden Uluşar Mahallesi'ne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJ 0579 plakalı hafif ticari kamyonet, Yumaklı Mahallesi mevkiinde takla atarak tarlaya uçtu. Araçta bulunan 7 kişi yaralanarak il merkezi ve ilçedeki hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
(MSA-Y)
02.08.2017 13:06:49 TSI
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