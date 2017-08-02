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8 bin 539 kişiye hastalık tanı hizmeti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bölgenin ilk "Genetik Hastalık Tanı Merkezi" 8 bin 539 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hayata geçirilen Tüp Bebek projesiyle çocuk sahibi olamayan kadınların bebek özlemi bitti. Birçok ailenin bebeğine kavuştuğu proje kapsamında kurulan Genetik Hastalık Tanı Merkezi'nde ise tüm bölgese değişik alanlarda sağlık hizmeti veriliyor. Birey dünyaya gelmeden önce genetik hastalıkların tanısına ve dolayısıyla tedavisine imkan sağlamak üzere; genetik hastalıkların doğum öncesi ve doğum sonrası tanıları için "Tıbbi Genetik Laboratuarı" hizmetleri verilmektedir. Tanı merkezinden birçok ilden gelen hastaya bakılıyor. Merkez açıldığı günden itibaren Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Denizli gibi çeşitli illerde bulunan 24 hastaneden sevk edilen hastalarda dahil yaklaşık 8 bin 539 kişiye hizmet verdi.

Tüm hizmetler ücretsiz

Genetik Tanı Merkezi'ne hasta direkt başvurabilir. Ayrıca diğer hastanelerde (özel-devlet) tedavi olan hastalar tedavilerine merkezde de devam edebilirler. Tüm hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir.

Merkezde, çocuk sahibi olamama, tekrarlayan düşükler, çeşitli kanser tipleri, down sendromu şüphesi, çölyak, kas hastalıkları, mental bozukluk gibi konularda tetkikler yapılmaktadır.

(LO-SD-Y)



02.08.2017 13:17:00 TSI

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