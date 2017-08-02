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Van Büyükşehir Belediyespor'dan üçüncü etap kamp dönemi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, üçüncü etap hazırlık kampına bugün Erzurum'da başladı.

2. Lig hedefiyle bu sezona hazırlanan 3. Lig 2. Grubun iddialı takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor, Erzurum'da 4 hazırlık maçı yapacak. İlki 4 Ağustos'ta Gümüşhanespor, 7 Ağustos'ta Ofspor, 9 Ağustos'ta Bayburtspor ve 10 Ağustos'ta ise son hazırlık maçını 1461 Trabzonspor'la yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, 2 günlük iznin ardından 16 Ağustos'ta Van'da toplanıp lig başlayana kadar çalışmalarına Van'da devam edecek.

(MSA-Y)



02.08.2017 13:20:52 TSI

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