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Oryantiring Federasyonu'ndan Büyükşehir'e teşekkür



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık'ı ziyaret eden Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler, 'Uludağ Ultra Oryantiring Maratonu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler'i ağırladı. 'Uludağ Ultra Oryantiring Maratonu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Güler, 15 Temmuz'da Uludağ'da 12 farklı ülkeden 600 sporcunun 10, 25, 50 ve 75 km'lik 4 farklı parkurda yarıştığını ifade ederek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün bu etkinliği gerçekleştirmemizde katkısı çok büyük. Ülkemiz ve oryantiring sporunun gelişmesi açısından büyük önem taşıyan bu etkinliğe katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Recep Altepe'ye ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.

Güler, ziyarette Satık'a plaket takdim etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık da Bursa'nın sporda önemli başarıları olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi'nin de sporun her branşına yönelik faaliyetleri desteklediğini belirtti.

(MŞ)



02.08.2017 13:30:40 TSI

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