ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Oryantiring Federasyonu'ndan Büyükşehir'e teşekkür

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:28
Oryantiring Federasyonu'ndan Büyükşehir'e teşekkür
Oryantiring Federasyonu'ndan Büyükşehir'e teşekkür

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık'ı ziyaret eden Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler, 'Uludağ Ultra Oryantiring Maratonu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler'i ağırladı. 'Uludağ Ultra Oryantiring Maratonu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Güler, 15 Temmuz'da Uludağ'da 12 farklı ülkeden 600 sporcunun 10, 25, 50 ve 75 km'lik 4 farklı parkurda yarıştığını ifade ederek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün bu etkinliği gerçekleştirmemizde katkısı çok büyük. Ülkemiz ve oryantiring sporunun gelişmesi açısından büyük önem taşıyan bu etkinliğe katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Recep Altepe'ye ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.
Güler, ziyarette Satık'a plaket takdim etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık da Bursa'nın sporda önemli başarıları olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi'nin de sporun her branşına yönelik faaliyetleri desteklediğini belirtti.
(MŞ)

02.08.2017 13:30:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Edebali Vali Küçük'e kentsel dönüşümü anlattı
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ VALİ KÜÇÜK'E KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI
Güzelyalı'ya 40 dönümlük mesire alanı
YEREL

GÜZELYALI'YA 40 DÖNÜMLÜK MESİRE ALANI
Gençler &quot;Katıl-Düşün-Tasarla Atölyesi&quot;nde bir araya geldi
YEREL

GENÇLER "KATIL-DÜŞÜN-TASARLA ATÖLYESİ"NDE BİR ARAYA GELDİ
İznik'te kaldırımlar onarılıyor
YEREL

İZNİK'TE KALDIRIMLAR ONARILIYOR
Osmangazi'den Suriye'ye 9 TIR yardım
YEREL

OSMANGAZİ'DEN SURİYE'YE 9 TIR YARDIM
Tarihî binalar restore edilerek gelecek kuşaklara bırakılacak
YEREL

TARİHÎ BİNALAR RESTORE EDİLEREK GELECEK KUŞAKLARA BIRAKILACAK
Engellilerin sertifika heyecanı
YEREL

ENGELLİLERİN SERTİFİKA HEYECANI
Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Baki:
YEREL

GEMLİK AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI İBRAHİM BAKİ:
Ramazanın en güzel kareleri ödüllendirildi
YEREL

RAMAZANIN EN GÜZEL KARELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gürsulu sporculardan Başkan Işık'a ziyaret
YEREL

GÜRSULU SPORCULARDAN BAŞKAN IŞIK'A ZİYARET
Bursa'da çöp kamyonu asfaltı çökertti
YEREL

BURSA'DA ÇÖP KAMYONU ASFALTI ÇÖKERTTİ
Can dostlar için otomatik beslenme ve su odağı
YEREL

CAN DOSTLAR İÇİN OTOMATİK BESLENME VE SU ODAĞI
Bursalı hayırseverden sağlık merkezine bağış
YEREL

BURSALI HAYIRSEVERDEN SAĞLIK MERKEZİNE BAĞIŞ
Paraşütçülerden renkli festival
YEREL

PARAŞÜTÇÜLERDEN RENKLİ FESTİVAL
Gürsu'nun adı sporla Avrupa'da
YEREL

GÜRSU'NUN ADI SPORLA AVRUPA'DA
Yıldırım ortak akılla yönetiliyor
YEREL

YILDIRIM ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR
Altepe: &quot;İstanbul Caddesi Bursa'nın prestiji olacak&quot;
YEREL

ALTEPE: "İSTANBUL CADDESİ BURSA'NIN PRESTİJİ OLACAK"
Bursagaz müşterilerinin verilerini güncelliyor
YEREL

BURSAGAZ MÜŞTERİLERİNİN VERİLERİNİ GÜNCELLİYOR
Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor
YEREL

BU OKULDAN MEZUN OLAN İŞSİZ KALMIYOR