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'Alo hububat' hattı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde zahireciler bir telefonla üreticilerin hasat yaptırdığı hububatları tarlada satın alarak çiftçileri nakliye masrafından kurtarıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Yağcılar Ticaret yetkilisi Mehmet Yağcı,"İlçede telefonla tarlada arpa, buğday, yulaf ve çavdar alımı başladığımızdan beri müşterilerimiz hayli arttı. Bu uygulama sayesinde çiftçilerimiz hasat sonrası nakliye masrafından kurtuldu.

Zahirecilerin bu uygulamasından çok memnun olduklarını söyleyen Hisarcık'lı çiftçiler,"Arpa, buğday, yulaf ve çavdarımızı hasat ettikten sonra zahireciler bir telefonla gelip ürürümüzü tarlada teslim alıyorlar. Bizler de yükleme ve nakliye masrafından kurtulmuş oluyoruz."dediler.(MA-EFE)



02.08.2017 13:30:45 TSI

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