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Vali Demirtaş, Kıvanç Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemede bulundu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte Adana'nın Seyhan ilçesinde yapımı devam eden Kıvanç Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemede bulundu.

Kıvanç Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 60 derslik olacağını dile getiren Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, okul ile ilgili Vali Demirtaş'a bilgi vererek, okulda konferans salonu, mutfak ve yemekhane, multivizyon salonu ile bilgisayar, biyoloji, kimya, fizik laboratuvarları olduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, okulda bir kapalı spor salonu da olduğunu ifade ederek, neslin doğru bilgilendirme adına İmam Hatip Liselerinin önemine işaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş ise, inşaat alanını gezerek, Kıvanç Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin eğitim öğretime açılmasıyla birlikte Adana'ya çok büyük bir katkısı olacağını vurguladı.

Vali Demirtaş, Adana'da çok sayıda insanın yetişmesine katkısı olan İmam Hatip Lisesi'nin yerine kurulacak olan, Kıvanç Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de devlete ve millete hizmet edecek öğrencilerin yetişeceğini belirterek, okulun yapımında emeği olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

(ELF-Y)



02.08.2017 13:33:41 TSI

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