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Fethiye'de teleferiğin temeli 21 Ağustos'ta atılacak

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:34
Fethiye'de teleferiğin temeli 21 Ağustos'ta atılacak
Fethiye'de teleferiğin temeli 21 Ağustos'ta atılacak

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bin 965 rakımlı Babadağ'a kurulacak 30 milyon dolarlık teleferik projesinin yapımına başlandı.
Babadağ Teleferik Projesi ihalesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) bünyesindeki Fethiye Güç Birliği (FGB) şirketi tarafından geçen 3 Nisan'da yapıldı. Başlangıç istasyonu Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Yasdam Caddesi'ne, varış istasyonu ise Babadağ'ın zirvesindeki 1700 metre pisti bitişiğine inşa edilecek teleferikte alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Projede inşaat çalışmalarına 1700 metre pistine başlandı. Projenin ilk ayağı olarak 1700 metre pistinden Babadağ'ın zirvesinde yer alan bin 965 metre pistine ulaşmakta kullanılacak telesiyej sistemi kurulacak. Projenin temel atma töreni ise 21 Ağustos'ta yapılacak.
Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nin bin 700 metre pistinde yapılan tanıtım toplantısında Kırtur Limited Şirketi Genel Müdürü Kenan Kıran, teleferik hakkında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Akif Arıcan ile basın mensuplarına bilgi verdi.
Projenin yüklenicisi Kırtur Limited Şirketi Genel Müdürü Kenan Kıran, teleferiğin Ölüdeniz Mahallesi'nden dağın bin 700 metre pistine kadar geleceğini, bin 700 metre ile bin 800 metre arasında ve bin 800 ile bin 900 metre arasında da telesiyej hattı kurulacak.

Babadağ Teleferik Projesi'nin ihalesini 3 Nisan'da yapıldığını, projenin alt yapısının da iki ay önce başladığını söyleyen Kıran, "Teleferiği 2018'in Aralık ayı sonunda tamamen bitirmek istiyoruz. Yoğun sezonda günde 6-7 bin kişi taşıyacağımızı düşünüyoruz. İlerleyen zamanlar içerisinde bu sayıda da artış olabilir" dedi.
Kıran, Babadağ'ın sportif amaçlı kullanılan bir merkez olduğunu, yamaç paraşütünün haricinde ekstrem sporları da Babadağ'a getireceklerini söyledi. Babadağ'ın dünyanın incisi, teleferikle bölgeye gelen insan sayısının ikiye, üçe katlanacağını belirtti.
Projenin temel atma töreninin 21 Ağustos'ta yapılacağını diyen Kıran, "Yıllık 1 milyon kişinin teleferiği kullanacağını düşünüyoruz. Şu anda Babadağ'dan yaklaşık 100 bin tandem (ikili), 15 bin de single (tekli) atlayış var. Bunların hepsi projeyle revizyona girecek. Biz burayı uluslararası bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.
FTSO ve FGB şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ise projeyle birlikte Babadağ'ın, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olacağını kaydetti. Teleferiğin Fethiye'de turizmi 12 aya yaymanın en somut adımı olacağını vurgulayan başkan Arıcan şunları söyledi.
"Sorumluluk aldık, taşın altına elimizi koyduk ve projede temel atmaya geldik. 21 Ağustos'ta yapılacak temel atma törenimize tüm halkımızı davet ediyoruz. 2018 yılı sonunda proje bitmiş ve Fethiye'de 12 ay turizm başlamış olacak. Tüm halkımıza ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun."
(MY-MB-Y)

02.08.2017 13:36:29 TSI
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