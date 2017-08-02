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KO-MEK meslek sahibi yapıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:34
KO-MEK meslek sahibi yapıyor
KO-MEK meslek sahibi yapıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) yıl boyu verdiği eğitimlerle istihdama katkı sağlamaya devam diyor.
Genç yaşlı demeden her kesimden insana birçok farklı alanda eğitimler veren KO-MEK, yeni meslek sahibi olmak isteyenlere nitelikli eğitim imkanları sunarak, iş hayatına ve ekonomiye katma değer sağlıyor. Bu kapsamda Forklift Öperatörlüğü kursunu bitiren 26 kursiyer yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Resimden ahşap boyamaya, ebrudan filografiye, iğne oyasından pastacılığa kadar birçok alanda eğitim vermeye devam eden KO-MEK, özellikle vermiş olduğu mesleki eğitimlerle de doğrudan ve dolaylı yoldan birçok kişiye kazanç kapısı aralıyor.
Geçtiğimiz günlerde roman vatandaşlara kaynakçılık eğitimlerine başlayan KO-MEK bir süredir de forklift konusunda uzman operatörler yetiştiriyor. İlk etapta Gebze GOSB'ta 26 kişiyle başlayan, hem teorik hem pratik uygulamalarla gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda, kursiyerler sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçerek operatörlük belgesi almaya hak kazandı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nde yapılan yazılı sınavdan ve eğitim alanında yapılan uygulama sınavlarından geçen 23 kursiyer, Forklift Operatörü oldu. Şu anda 28 kişilik farklı bir grupla eğitimlere devam eden KO-MEK'te, dersler 12 gün teorik 3 gün pratik olmak üzere 72 saat üzerinden veriliyor. Toplamda 38 saat araç başında uygulama imkanı bulan kursiyerler geniş iş imkanlarından faydalanabiliyor.
(UK-GY-Y)

02.08.2017 13:36:39 TSI
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