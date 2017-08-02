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Kocaeli'de aşırı sıcaklara dikkat





KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sıcak havalarda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü saatlerde özellikle yaşlı, kronik hasta ve çocukların dışarıya mümkünse çıkmaması gerektiği belirtilerek ve bol sıvı tüketmenin önemine değinildi.

Mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıklarının yaşandığı bu günlerde vatandaşların sıcak havalardan etkilenmemesi için, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bazı uyarılarda bulundu. Aşırı sıcaklarda güneşin zararlı ışınlarının direk temas etmesinden dolayı ortaya çıkan sorunlara dikkat edilmesi gerektiğinin ifade edildiği uyarılarda şu hususlara dikkat çekildi.

Zorunlu olmadıkça 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz diyen yetkililer, "Geniş kenarlı şapka, açık renkli bol elbiseler giymeli ve ağır, yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız, su kaybını önlemek için bol sıvı tüketmeliyiz. Klima derecelerinin vücudumuzda mevsim sıcaklığını yansıtmadığı ve vücudumuzu kandırdığı için klimalı ortamda çok fazla vakit geçirmemeliyiz. Klimaların vücuda direk temasından kaçınmalıyız. Aşırı sıcaklıktan çıkıp hemen klimalı soğuk ortama girmemeliyiz" şeklinde bilgiler verdi.

(UK-GY-Y)



02.08.2017 13:38:40 TSI

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