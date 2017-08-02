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Çorlu-Muratlı arası seferler başladı



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin Çorlu'nun Sarılar Mahallesi ile Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahalleleri arasında başlattığı toplu taşıma hizmetinin başlaması dolayısıyla Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Düzenlenen törene Başkan Albayrak'ın yanı sıra Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Başkan Kadir Albayrak, Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi ve Muratlı ilçesi ile Kırkkepenekli Mahalleleri arasında hizmet verecek toplu taşıma aracının ilk seferine de katıldı. Toplu taşıma aracı ile ilk olarak Sarılar Mahallesini ziyaret eden Başkan Albayrak, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar toplu taşıma hizmetinden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür etti.

Sarılar Mahallesinin ardından Kırkkepenekli Mahallesini de ziyaret eden Başkan Albayrak, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar, Başkan Kadir Albayrak'a ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personellerine teşekkür ettiler.



"Muratlı ilçesinin her ihtiyacında büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalıştık"

Konu ile ilgili bir konuşma yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, "Sarılar-Kırkkepenekli arasındaki yol yapım çalışmamızı tamamladık ve bu hizmetle Muratlı İlçemizi Kırkkepenekli-Sarılar üzerinden Çorlu'ya bağladık. En kısa zamanda Aşağısevindikli-Yukarısevindikli-Vakıflar yolu tamamlanınca da bu hattan da Çorlu ile bağlantımız olacak. Muratlı'nın Çorlu ile bir bağlantı sorunu kalmadı. Bu konuda hiçbir zaman bizi kırmadığı ve yalnız bırakmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Muratlı İlçesinin her ihtiyacında Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştık. Hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Bu bölgedeki vatandaşların bu mutluluğu 30 sene önce yaşaması gerekiyordu"

Hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Albayrak ise, "Muratlı ilçemizde yeni bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların bu mutluluğu 30 sene önce yaşaması gerekiyordu. Bu servis ve otobüslerin yıllar öncesinden bu yollarda gidip gelmesi gerekiyordu. Bizim insanımız büyük hizmetler konusunda maalesef mahrum bırakılmaktadır. Tekirdağ'ın büyükşehir olması ile birlikte hizmette atağa kalktık. Tekirdağ ili geleninde devraldığımız bütün yol ağı 2 bin 150 kilometredir. 2 bin 150 kilometrenin yaklaşık bin 750 kilometresi kaderine bırakılmış ve kullanılamaz durumda. Bin 750 kilometrenin bu sene de dahil olmak üzere asfalt sezonu bittiğinde bin 100 kilometresini elden geçirmiş olacağız. İkinci dönemde kesinlikle bin 750 kilometrelik yollardaki sathi kaplamaların hepsi sıcak asfalt olacak. Vatandaşlarımız hizmetlerin en iyisine layıktır. Çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar elbette sıkıntılar yaşanacaktır. Fakat projeler neticelendiğinde çekilen tüm sıkıntılara değdiği görülecektir" diye konuştu.

Program sonrası Başkan Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'yi de ziyaret etti. Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı görüşmede ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar ve talepler değerlendirildi.

(SŞ-MEF-Y)



02.08.2017 13:39:27 TSI

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