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Bisikletçiler Çıldır'a hayran kaldılar



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - İki kafadar bisikletçinin yolu Çıldır´a düştü. Hüseyin Hoşhanlı ve Cemil Aydemir isimli biri Malatya´lı, diğeri Kars´lı olan iki arkadaş Kars´ta buluşarak bisikletle seyahate başladılar. Aslen Karslı olan ve İstanbul´dan gelerek Malatya´lı arkadaşı ile Kars´ta buluşan Cemil Aydemir, "Üç gündür arkadaşımla yollardayız. Bisikletle seyahat bizde tutku. Seyahatimize Kars´tan başladık. Kars Kalesini, Ani Harabelerini gezdik. Geceyi Çıldır gölü kıyısında geçirdik. Gezimizi şehir merkezlerine uğramadan daha çok turistik ve tarihi yerler ile yaylalar üzerinden Karadeniz'e inerek burada sonlandıracağız. Amacımız doğayla iç içe bir gezinti yaparak o havayı, o adrenalini yaşamak" dedi.

İlk kez buralara geldiğini ve gezmiş olduğu yerleri çok beğendiğini dile getiren Malatyalı bisikletçi Hüseyin Hoşhanlı ise "Bu bölgede çok fazla gezilip görülmesi gereken yerler var. Akdeniz'i, Ege'yi herkes geziyor, biliyor. Ancak Kars ve Ardahan bölgesi çok uzak gibi görünse de insanları dinlendiren bir doğaya sahip. Arkadaşımla üç gündür yollardayız, fakat hiçbir yorgunluk hissetmedim. Yüksek rakım ve temiz hava ile son derece elverişli olan iklim şartları çok keyifli bir yolculuk yapmamıza vesile oluyor. Gezdiğimiz ve gördüğümüz yolları çok beğendim ve etkilendim. Buraları herkesin gelip görmesi ve özellikle bir doğa harikası olan Çıldır gölünde en azından bir gece geçirmelerini tavsiye ediyorum. Gece ayın göle vuruşuyla ortaya çıkan yakamozlar ve türlü türlü kuş ve böcek sesleri arasında uyumak anlatılamaz. Buralar gizli bahçe gibi. Mutlaka görülüp gezilmesi gerekiyor. Ben buradan sizin aracılığınızla herkesi Kars´a, Ardahan´a özellikle Çıldır´a davet ediyorum" dedi.

(ARV-AT-Y)



02.08.2017 13:39:37 TSI

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