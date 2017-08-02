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Bartın İl Jandarma Komutanından Rektör Uzun'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Yayımlanan terfi ve tayin kararnamesi ile Bartın'a atanan Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Kapancı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, "İl Jandarma Komutanımızın yeni görevinin Bartın'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından ilk kez yayınlanan terfi ve tayin kararnamesi ile Bartın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına; Kastamonu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ise Bartın İl Jandarma Komutanlığına atanmıştı.

(AY-GY-Y)



02.08.2017 13:44:03 TSI

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