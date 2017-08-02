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Örnek daire ziyaretçilere açıldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesinin planladığı konut projelerinin ilki olan Burhaniye Merkez Pazarı karşısında ki 18 dairenin örnek dairesi hazır hale geldi.

Burhaniye Belediyesinin Burhaniye Merkez Pazaryeri karşında yapımına başladığı 18 dairelik konut projesinin inşaatı ince işlerinin yapımıyla devam ediyor. Dairelerin yapımı yakın bir zamanda bitirilerek ihale usulü ile satışı gerçekleştirilecek. Örnek daireyi bizzat dolaşarak yapılması gerekenler hakkında direktifler veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "dairelerimizin ince işlerinin yapımı devam ediyor. En kısa sürede bitirilerek halkımıza sunacağız. Örnek dairemiz halkımızın ziyaretine açıldı. Ufak tefek yapılacak işlerinin haricinde bir eksiği yok. Diğer dairelerimiz de en kısa süre içinde bitecek. Ayrıca Ahmet Akın Kültür Merkezi yanında yapılacak olan 60 dairelik konut projelerinin yapım ihalesini de gerçekleştirdik yapımı kısa sürede başlayacak. Ve yeni yapılan hastane arkasındaki alanda da planlanan 300 dairelik konut projesinin planlama çalışmaları devam ediyor" dedi.

(EME)



02.08.2017 13:45:37 TSI

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