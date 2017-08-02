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Hedef, Dünya Şampiyonluğu



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ANTALYA (İHA) - Antalyalı Zehra Doğan, Tayland'da düzenlenecek olan IFMA Yıldız Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Muay Thai Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Zehra Doğan'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu. 3-11 Ağustos tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan IFMA Yıldız Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan genç sporcu şampiyonadan derece ile döneceğini ve Tayland'da Türk Bayrağını dalgalandıracağına inandığını belirtti. 2014 yılında Malezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Doğan, "Sıkı bir hazırlık döneminin ve Türkiye şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası için milli takıma seçildim. Daha öncede Dünya Şampiyonu olarak kürsüde İstiklal marşımızı okutmuştum. Yine aynı başarıyı göstererek bana güvenenleri onurlandıracağıma inanıyorum" dedi.

Doğan'ın son derece azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu belirten CesurYürek Spor Kulübü Antrenörü Abdülkerim Cesur ise "Defalarca Türkiye Şampiyonu olmuş ve 2014 yılında da Dünya Şampiyonu olma başarısını göstermiş bir sporcu. Tayland'dan bir kez daha Dünya Şampiyonu olarak döneceğine inanıyoruz."

(SÇ-SÇ-Y)



02.08.2017 13:45:29 TSI

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