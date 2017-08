YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatvan'da halk pazarı kuruldu

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde her gün farklı noktalarda sebze ve meyve satışının yapılacağı halk pazarı oluşturuldu.

Halk pazarının haftanın 6 günü hizmet vereceğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Alınan kararla haftanın 6 günü farklı mahallede, yani her gün farklı bir noktada halk pazarı kurulacak. Halk pazarının kurulacağı yerleri ve günleri belirledik. Buna göre pazartesi günü Esentepe Mahallesi Kazım Oto Caddesi, salı günü Sahil Mahallesi Yaşam Alışveriş Merkezi yanı, çarşamba günü İşletme Mahallesi fuar alanı, perşembe günü Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar İlkokulu yanı, cuma günü Bahçelievler Mahallesi Nurkent Sitesi yanı, cumartesi günü ise Cumhuriyet Mahallesi 300 Evler mevkisinde halk pazarı kurulmuş olacak" dedi.

Pazarcı Abdulhalik Şimşek ise, belirlenen günlerde belirlenen yerlere pazar kurarak 20 - 30 tezgahta meyve ve sebze satışı yapmaya başladıklarını, günlük taze sebze ve meyveleri uygun fiyata halka ulaştırmaya çalıştıklarını ve yüzde 30 ile 50 arasında indirimli satış yapmaya devam edeceklerini söyledi.

