ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da halk pazarı kuruldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:47
Tatvan'da halk pazarı kuruldu
Tatvan'da halk pazarı kuruldu

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde her gün farklı noktalarda sebze ve meyve satışının yapılacağı halk pazarı oluşturuldu.
Halk pazarının haftanın 6 günü hizmet vereceğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Alınan kararla haftanın 6 günü farklı mahallede, yani her gün farklı bir noktada halk pazarı kurulacak. Halk pazarının kurulacağı yerleri ve günleri belirledik. Buna göre pazartesi günü Esentepe Mahallesi Kazım Oto Caddesi, salı günü Sahil Mahallesi Yaşam Alışveriş Merkezi yanı, çarşamba günü İşletme Mahallesi fuar alanı, perşembe günü Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar İlkokulu yanı, cuma günü Bahçelievler Mahallesi Nurkent Sitesi yanı, cumartesi günü ise Cumhuriyet Mahallesi 300 Evler mevkisinde halk pazarı kurulmuş olacak" dedi.
Pazarcı Abdulhalik Şimşek ise, belirlenen günlerde belirlenen yerlere pazar kurarak 20 - 30 tezgahta meyve ve sebze satışı yapmaya başladıklarını, günlük taze sebze ve meyveleri uygun fiyata halka ulaştırmaya çalıştıklarını ve yüzde 30 ile 50 arasında indirimli satış yapmaya devam edeceklerini söyledi.
(HO-MSA-Y)

02.08.2017 13:50:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tatvan'da 'asayiş ve huzur' toplantısı
YEREL

TATVAN'DA 'ASAYİŞ VE HUZUR' TOPLANTISI
Tatvanlı gençler Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL

TATVANLI GENÇLER TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Adilcevaz'da Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri düzenlenecek
YEREL

ADİLCEVAZ'DA SÜPHAN DAĞI KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ DÜZENLENECEK
Diyetisyen Koç'tan D vitamini önerisi
YEREL

DİYETİSYEN KOÇ'TAN D VİTAMİNİ ÖNERİSİ
Diyetisyen Alış'tan böbrekleri koruma önerisi
YEREL

DİYETİSYEN ALIŞ'TAN BÖBREKLERİ KORUMA ÖNERİSİ