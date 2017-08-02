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Muğla'da ByLock operasyonu

- Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Merkezi ve Ula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı 7 kişi gözaltına alındı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Muğla Merkez ilçe ve Ula ilçesinde terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock kullandığı ilerdi sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından merkez ilçe ve Ula ilçesinde birçok adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock kullandıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şüphelilerin Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(BT)



02.08.2017 13:50:26 TSI

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