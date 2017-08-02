ESOGÜ'de Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlenecek
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlenecek.
ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)'nin düzenlediği "Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi", 4 Ağustos 2017 Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Eğitimde proje döngüsü, proje bölümleri, ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgiler verilecek.
(İHA-Y)
02.08.2017 13:51:22 TSI
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