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Mahallenin 30 yıllık içme suyu şebekesi yenilendi



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesindeki 30 yıllık içme suyu şebekesini yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesinde 30 yıllık içme suyu şebeke hattını yeniledi. MASKİ ekiplerince mahallede 15 buçuk kilometrelik altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla mahalle sakinleri uzun yıllar sağlıklı şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuştular.



"Altyapımızda sıkıntı kalmadı"

30 yıllık eski içme suyu şebekesinden dolayı çok sıkıntılı günler yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden İbrahim Çelik, "75. Yıl Mahallesi olarak içme suyu hatlarımız eskiydi. Her gün sularımız kesiliyordu. Hatlarda patlaklar oluyordu. Çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Yapılan altyapı çalışmalarından sonra artık içme suyu şebekelerinde sorun kalmadı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.



"Altyapı hattının yenilenmesi bizleri mutlu etti"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nce içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Fatih Kasabalı, "Daha önce hatlardan dolayı çok sıkıntılar çekiyorduk. Benim oturduğum sitenin altından geçen hatta bir günde 3 defa patlak meydana geldi. Uzun süre susuz kaldık. Haftanın 2-3 günü sularımız akmıyordu. Altyapı hattının yenilenmesi bizleri mutlu etti. Çok memnunuz. Hatlardaki patlama olayları artık geçekleşmiyor. Şuan bir sıkıntımız kalmadı. Çok güzel bir iş yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz." dedi.



"Sıkıntılı günler geride kaldı"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan altyapı yenileme çalışmalarından dolayı mahalle sakinlerinin çok memnun olduğunu belirten 75. Yıl Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş, "Mahallemizin en büyük sorunlarından biri içme suyu hatlarıydı. Günde 4-5 defa patlaklardan dolayı su kesintileri oluyordu. Gerçekten mahalle sakinleri çok sıkıntılı günler geçirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü'nce yenilenen hatlar sayesinde çok şüküren büyük sıkıntımız bitti. Şuan çok rahatız. Hatlarımız patlamıyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



02.08.2017 13:52:21 TSI

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