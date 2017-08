YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye Belediyesi İle "Yalnız Değilsiniz" Projesi devam ediyor

Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesinin "Yalnız Değilsiniz" diyerek başlattığı proje büyüyerek devem ediyor.

Burhaniye'de yaşayan ihtiyaç sahiplerini kapsayan proje, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evleri tek tek dolaşmasıyla devam ediyor.

Burhaniye'de yaşayan özellikle yaşlıları kapsayan "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında evinden çıkıp sağlık evlerine gelemeyen vatandaşlara, çeşitli sağlık hizmetleri verilirken aynı zamanda yatalak olan hastalar için kişisel öz bakım hizmetleri ve evlerinin temizliği konusunda da Burhaniye Belediyesi ekipleri yardımcı oluyor. Evlerinde bizzat muayene edilen hastaların her türlü ihtiyaçları karşılanırken, uzun yıllar çeşitli sebeplerden dolayı evlerinden çıkamamış olan hasta ve yaşlı vatandaşlar da yaşadığı ortamdan bir nebze uzaklaştırılarak farklı ve eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda Burhaniye Belediyesi Ayaklı Kır Bahçesi, Taylıeli Kafe gibi belediye sosyal tesis alanlarına götürülerek değişik bir gün geçirmelerini sağlayan Burhaniye Belediyesi ekipleri her gün başka bir yaşlı ile vakit geçirmeye ve yalnız değilsiniz demeye devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi'nin titizlik ile yürüttüğü bu çalışma takdir ile karşılanırken Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal bu konuda Burhaniyelilerden de yardım beklediğini ifade etti. "Biz her ihtiyaç sahibine ulaşmak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Gerek Mahalle muhtarlarımız ile gerekse vatandaşlarımızın bize bildirmeleriyle her ihtiyaç sahibinin yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak ihtiyaç sahibi olup bunu bildirmeyen, bildiremeyen onlarca insanımızın olduğunu da düşünüyoruz. Bunun için benim hemşerilerimden istediğim, bildikleri, gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişileri belediyemize bildirmeleri Bu bizim insanlık görevimiz. Yaşlılarımıza, durumu olmayan hastalarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ekiplerimize de ihtiyaç sahiplerini bildirme konusunda, vatandaşlarımızın yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

02.08.2017 13:52:52 TSI

