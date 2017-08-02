ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli Belediyesi spor klüplerine desteklerine devam ediyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:52
Nazilli Belediyesi spor klüplerine desteklerine devam ediyor
Nazilli Belediyesi spor klüplerine desteklerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli Sanayispor yönetim kurulu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk alıcık'ı makamında ziyaret etti.
Sanayispor Başkanı Cevdet Küçükdemir, Yönetici Kadir Avşar, Galip Sezen (sağlık), Kenan Bölel. Klüpleri için Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'dan isteklerde bulundular.
Sanayi Spor Başkan ve yönetimi Başkan Alıcık'tan yapacak oldukları deplasman maçları için kendilerine otobüs tahsil edilmesini ve aynı zamanda rahat antrenmanlarını yapa bilmeleri için nazilli de bulunan sahalardan sanayi spora yardımcı olmalarını istediler.
2017-2018 futbol sezonu öncesi antrenmanların başladığını ,Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın her yıl kendilerine desteklerini sürdürdüğünü ve her zaman yanında olduğunu, sporu seven , gençlere sporu aşılayan, bir başkanımız var ve kendisini çok takdir ediyoruz. Sanayi sporumuzun dilek ve isteklerimizi kırmayıp yapacağımız deplasman maçları için otobüslerin müsait olduğunda kendilerine yardımcı olunabileceğini, antrenmanlarımızı yapabilmemiz için Aydın Toscalı ve İsabeyli sahalarında yardımcı olunacağını söyledi.
Başkan Alıcık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada nazilli belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız destekçisiyiz. Sporun sağlığımız için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken belediye Başkanı Alıcık açıklamasında'' Genç sporcularımızın başarıları bizi mutlu ediyor. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz'' diyerek 2017 - 2018 Tüm spor dalında mücadele eden takımlara başarılar diledi.
(MB-S)

02.08.2017 13:53:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat
YEREL

AYDIN'IN DOĞUSUNDA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

EFELER BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Didim'de engelliler için kermesin altıncısı başladı
YEREL

DİDİM'DE ENGELLİLER İÇİN KERMESİN ALTINCISI BAŞLADI
Ege'den Temmuz ayında 928 milyon dolarlık ihracat
YEREL

EGE'DEN TEMMUZ AYINDA 928 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Nazilli'de kınalı kuzular uğurlandı
YEREL

NAZİLLİ'DE KINALI KUZULAR UĞURLANDI
Aydın Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

AYDIN VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
ADÜ'de EUREFE'17 kongresi düzenlendi
YEREL

ADÜ'DE EUREFE'17 KONGRESİ DÜZENLENDİ
Nazilli AK Parti'den kan bağışı çağrısı
YEREL

NAZİLLİ AK PARTİ'DEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazillili hacı adayları kutsal topraklara uğurlanıyor
YEREL

NAZİLLİLİ HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANIYOR
Buharkent 'incir' festivaline hazır
YEREL

BUHARKENT 'İNCİR' FESTİVALİNE HAZIR
Başkan Çerçioğlu evi yanan aileye yardım elini uzattı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU EVİ YANAN AİLEYE YARDIM ELİNİ UZATTI
Kuşadası Körfezi'nde 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın TÜMSİAD'tan Vali Köşger'e ziyaret
YEREL

AYDIN TÜMSİAD'TAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET
Kuşadası'nda göçmen kaçakçılarına operasyon
YEREL

KUŞADASI'NDA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON
Bilmeden giydiği 'hero' tişörtü nedeniyle gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
YEREL

BİLMEDEN GİYDİĞİ 'HERO' TİŞÖRTÜ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
Nazilli Belediyesinden gençlere müjde
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİNDEN GENÇLERE MÜJDE
Söke'de çay üstü yıkımı hızla devam ediyor
YEREL

SÖKE'DE ÇAY ÜSTÜ YIKIMI HIZLA DEVAM EDİYOR
Aydın'da 'hero' gözaltısı
YEREL

AYDIN'DA 'HERO' GÖZALTISI
Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tatbikat
YEREL

SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE TATBİKAT
Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
YEREL

POLİSE KAFA ATAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel
YEREL

EFELER'İN ÇOCUKLARINA YAZ BİR BAŞKA GÜZEL