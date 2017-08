YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli Belediyesi spor klüplerine desteklerine devam ediyor

AYDIN (İHA) - Nazilli Sanayispor yönetim kurulu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Sanayispor Başkanı Cevdet Küçükdemir, Yönetici Kadir Avşar, Galip Sezen (sağlık), Kenan Bölel. Klüpleri için Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'dan isteklerde bulundular.

Sanayi Spor Başkan ve yönetimi Başkan Alıcık'tan yapacak oldukları deplasman maçları için kendilerine otobüs tahsil edilmesini ve aynı zamanda rahat antrenmanlarını yapa bilmeleri için nazilli de bulunan sahalardan sanayi spora yardımcı olmalarını istediler.

2017-2018 futbol sezonu öncesi antrenmanların başladığını ,Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın her yıl kendilerine desteklerini sürdürdüğünü ve her zaman yanında olduğunu, sporu seven , gençlere sporu aşılayan, bir başkanımız var ve kendisini çok takdir ediyoruz. Sanayi sporumuzun dilek ve isteklerimizi kırmayıp yapacağımız deplasman maçları için otobüslerin müsait olduğunda kendilerine yardımcı olunabileceğini, antrenmanlarımızı yapabilmemiz için Aydın Toscalı ve İsabeyli sahalarında yardımcı olunacağını söyledi.

Başkan Alıcık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada nazilli belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız destekçisiyiz. Sporun sağlığımız için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken belediye Başkanı Alıcık açıklamasında'' Genç sporcularımızın başarıları bizi mutlu ediyor. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz'' diyerek 2017 - 2018 Tüm spor dalında mücadele eden takımlara başarılar diledi.

02.08.2017 13:53:15 TSI

