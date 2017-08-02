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Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:52
Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay İl Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, "Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımıza İl Kadın Kolları Başkanımız Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Servet Yılmaz da katıldı. Hem kadınlarımız hem de gençlerimizin yapacağı çalışmaların hakkında onlarında fikirlerini aldık" dedi.
(DA-Y)

02.08.2017 13:53:23 TSI
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