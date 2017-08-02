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Bilgi evleri öğrencileri tarihle buluştu



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evlerinde öğretim gören başarılı ve kurs devamlılığı olan öğrenciler, İçkale'deki müzeleri ve Hz. Süleyman Cami ile türbesini ziyaret etti.

Kayapınar Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı Diyarbakır Müze Müdürlüğü ortak projesi kapsamında Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 6 bilgi evinde eğitim öğretim gören başarılı ve kurs devamlılığı çocuklara yönelik İçkale'deki arkeoloji ve Kent Müzesi ile Hz. Süleyman Camisine yönelik gezi programı düzenlendi. Gezi programı çerçevesinde bugün ilk olarak Barış Mahallesi Bilgi Evi'nden 16 öğrenci belediyenin servis araçları ile İçkale'ye götürüldü. Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı arkeoloji ve kent müzesini gezen öğrenciler, müze çalışanı arkeologlardan bilgi ve rehberlik hizmeti aldı. Yine müze yetkilileri, öğrencilerin sorularına ve merak ettikleri konulara cevap verdi.



"Amacımız kent tarihini ve değerlerini anlatmak"

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Projedeki hedeflerinin çocuklara kent tarihini, değerlerini, kültürünü ve kıymetini anlatırken aynı zamanda başarılarını da ödüllendirdiklerini ifade ederek, "Bunun yanı sıra sosyal ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini, yabancı ortamlarda nasıl konuşmaları gerektiğini de muaşeret kuralları ışığında öğrencilerimize aşılıyoruz. Projemizin bir diğer amacı da çocuklara katılacakları gezi ile ve görecekleri yerlerle ilgili ön araştırma yaptırmak ve bilgi dağarcıklarını genişletmektir. Öğrencilerimize geziden bir gün önce ödev vererek görecekleri yerleri araştırmalarını sağlamaktayız. Katkılarından dolayı Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik ve Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Tunç'a teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-MP-Y)



02.08.2017 14:02:40 TSI

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