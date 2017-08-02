ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:01
Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat
Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Aydın'ın doğu kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Ege Bölgesinde yer alan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde hava sıcaklığı uzun yıllar ortalamalarının 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Bölgenin iç kesimlerinde bulunan Manisa'nın güney ve doğusu, İzmir' in doğusu ile Aydın'ın kıyıları haricinde kalan yerler yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek olan yağışların, özellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği ve kısa sürede metrekareye 10-30 kilogram düşebileceği tahmin ediliyor.
Beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlar olan ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
(MB-Y)

02.08.2017 14:03:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
Nazilli Belediyesi spor klüplerine desteklerine devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KLÜPLERİNE DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

EFELER BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Didim'de engelliler için kermesin altıncısı başladı
YEREL

DİDİM'DE ENGELLİLER İÇİN KERMESİN ALTINCISI BAŞLADI
Ege'den Temmuz ayında 928 milyon dolarlık ihracat
YEREL

EGE'DEN TEMMUZ AYINDA 928 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Nazilli'de kınalı kuzular uğurlandı
YEREL

NAZİLLİ'DE KINALI KUZULAR UĞURLANDI
Aydın Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

AYDIN VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
ADÜ'de EUREFE'17 kongresi düzenlendi
YEREL

ADÜ'DE EUREFE'17 KONGRESİ DÜZENLENDİ
Nazilli AK Parti'den kan bağışı çağrısı
YEREL

NAZİLLİ AK PARTİ'DEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazillili hacı adayları kutsal topraklara uğurlanıyor
YEREL

NAZİLLİLİ HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANIYOR
Buharkent 'incir' festivaline hazır
YEREL

BUHARKENT 'İNCİR' FESTİVALİNE HAZIR
Başkan Çerçioğlu evi yanan aileye yardım elini uzattı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU EVİ YANAN AİLEYE YARDIM ELİNİ UZATTI
Kuşadası Körfezi'nde 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın TÜMSİAD'tan Vali Köşger'e ziyaret
YEREL

AYDIN TÜMSİAD'TAN VALİ KÖŞGER'E ZİYARET
Kuşadası'nda göçmen kaçakçılarına operasyon
YEREL

KUŞADASI'NDA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON
Bilmeden giydiği 'hero' tişörtü nedeniyle gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
YEREL

BİLMEDEN GİYDİĞİ 'HERO' TİŞÖRTÜ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
Nazilli Belediyesinden gençlere müjde
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİNDEN GENÇLERE MÜJDE
Söke'de çay üstü yıkımı hızla devam ediyor
YEREL

SÖKE'DE ÇAY ÜSTÜ YIKIMI HIZLA DEVAM EDİYOR
Aydın'da 'hero' gözaltısı
YEREL

AYDIN'DA 'HERO' GÖZALTISI
Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tatbikat
YEREL

SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE TATBİKAT
Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
YEREL

POLİSE KAFA ATAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel
YEREL

EFELER'İN ÇOCUKLARINA YAZ BİR BAŞKA GÜZEL