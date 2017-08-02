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Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli yağışlara dikkat



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Aydın'ın doğu kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Ege Bölgesinde yer alan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde hava sıcaklığı uzun yıllar ortalamalarının 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Bölgenin iç kesimlerinde bulunan Manisa'nın güney ve doğusu, İzmir' in doğusu ile Aydın'ın kıyıları haricinde kalan yerler yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek olan yağışların, özellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği ve kısa sürede metrekareye 10-30 kilogram düşebileceği tahmin ediliyor.

Beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlar olan ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(MB-Y)



02.08.2017 14:03:46 TSI

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