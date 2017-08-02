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Başkan Yurdigül dünya evine girdi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdigül, memleketi Erzurum'da gerçekleştirilen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Bir çok önemli ismin katıldığı düğün töreninde, nikah şahitliğini Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz yaptı. Düğün merasiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Sekmen, dünya evine giren çifte düğün hediyesi olarak saat taktim etti. Çiftin nikahını ise Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut kıldı.

Erzurum'da Polat Otel'de düzenlenen düğüne, KKTC Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticileri, Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Haktan Genç, Ocak ve Okul Başkanları ve Türkiye ile KKTC'nin dört bir yanından çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi katılarak, Başkan Yurdigül'ü mutlu gününde yalnız bırakmadı.

(ERZ-AT-Y)



02.08.2017 14:09:02 TSI

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