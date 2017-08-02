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Manavgat'ta 1. Kitap Günleri Fuarı açıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:10
Manavgat'ta 1. Kitap Günleri Fuarı açıldı
Manavgat'ta 1. Kitap Günleri Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği 1. Kitap Günleri Fuarı kapılarını açtı.
1.Kitap Günleri Fuarı'nın açılışı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Başkan Vekili Erşan Özden, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş kitap severler tarafından yapıldı.
Açılışta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ta göreve geldiğinden bu yana kentteki kültürel ve sosyal hayata artı değer katması için çalıştığını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Gerçek bir kent olmak sadece fiziksel güzelliklerle olmuyor. İnsanların yaşamına kültürel etkinlikleri ve faaliyetleri dahil edebilirsek gerçekten bir kent olma yolunda mesafe kat etmiş oluruz. Bir heyecanla bir hayalle başladık devamında ilerleyen yıllarda arttırarak devam edeceğiz. Tüm Manavgat halkımı, gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, kısacası herkesi kitap okumaya, yazarlarla buluşarak güzel zamanlar geçirmeye çağırıyoruz" dedi.
Açılışın ardından Yazar Şükrü Erbaş, kitapseverlerin kitaplarını imzaladı. Kitap Günleri 1-16 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi önünde kitap severlerin ziyaretine acık olacak. 15 gün devam edecek olan Kitap Günleri'nde 35 yayınevi ve 50 seçkin yazar, kitaplarını sergileyerek, okurlarla buluşacak. İmza ve söyleşi günlerinin yanı sıra ünlü yazarların vereceği konferanslarla zenginleştirilecek Kitap Günleri'nde etkinlikler, her akşam Saat 18.00'de başlayacak ve gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.

Ünlü yazarlar geliyor
Manavgat'ta büyük ilgi görmesi beklenen Kitap Günleri'nde yazarlar Şükrü Erbaş, 1 ve 9 Ağustos'ta, Zeynep Batımor 1-7 Ağustos'ta, İbrahim Batımor 3 Ağustos'ta, Hulki Cevizoğlu 6 -13 Ağustos'ta, Yılmaz Odabaşı 12 Ağustos'ta, Zübeyir Kındıra 6 Ağustos'ta, İhsan Eliaçık 14-15 Ağustos'ta, Atakan Kelleci 9-10 Ağustos'ta, Eşber Yağmurdereli 4-5 Ağustos'ta, Meriç İzgi 13 Ağustos'ta, Hüsnü Arkan 6 Ağustos'ta, Gülseren Aktaş 7-8 Ağustos'ta, Osman Ünal 6 Ağustos'ta, Hacer Gezer 8 Ağustos'ta, Kemal İnci 11 Ağustos'ta, imza ve söyleşi günlerine katılacak.
(SÇ-SÇ-Y)

02.08.2017 14:11:26 TSI
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