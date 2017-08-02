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AKUT ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt son olarak Akut Eskişehir Ekibi ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Akut Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve Akut gönüllüleri katıldı.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Başta deprem olmak üzere her türlü afete karşı hazırlıklı olmak gerekir" diyen Başkan Kurt, afetlere hazırlıklı olmak için de bilinçli bir tavır geliştirmek gerektiğini vurguladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının doğru ve gönüllü iş yapan kuruluşları teşvik etmesi gerektiğini belirten Başkan Kurt, "Bu gönüllü yapılan bir iş, insanın hayatını kurtaran bir iş" şeklinde konuştu.

Odunpazarı Belediyesi'nin kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, Odunpazarı Belediyesi ile bu güne kadar koordineli bir çalışma sistemi yürüttüklerini ifade ederek, bundan sonra da Odunpazarı Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.

(İHA-Y)



02.08.2017 14:13:52 TSI

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