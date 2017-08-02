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AIESEC öğrencilerinden örnek davranış



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün desteğiyle Eskişehir'de etkinliklerine devam ediyor.

AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında 15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisi yurt dışından Eskişehir'e geldi. AIESEC öğrencileri proje kapsamında, Eskişehirlileri çevre temizliğine duyarlı olmaya çağırarak bir etkinlik düzenledi. AIESEC öğrencileri, çöp çıkarma saatlerine dikkat çekmek için Adalar ve 2 Eylül Caddesi boyunca broşür ve magnet dağıttı. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Metin Göksel'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler, porsuk kenarındaki çöpleri de topladı.

Türkçe "Temiz bir dünya için" sloganını ezberleyen AIESEC öğrencileri, "Temiz bir dünya için" diyerek, etkinlik boyunca Eskişehirlileri çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

(İHA-Y)



02.08.2017 14:17:15 TSI

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