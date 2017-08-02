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Kayapınar Belediyesinden karma resim sergisi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:16
Kayapınar Belediyesinden karma resim sergisi
Kayapınar Belediyesinden karma resim sergisi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren resim kursunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimler karma resim sergisi adı altında sergilenecek. 6 Ağustos tarihinde açılışı yapılacak sergide, eğitmen Mustafa Doğan ve 100'ü aşkın öğrencinin eserleri sergilenecek.
Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan resim kursunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimler, karma resim sergisi adı altında sergilenecek. 2017 yılı mart ve haziran dönemi boyunca atölye eğitmeni Ressam Mustafa Doğan tarafından çalıştırılan öğrenciler 3 ay boyunca aldıkları eğitim sonucunda yağlı boya tekniğinde birçok esere imza atmayı başardılar. Öğrencilerin emeklerinin değerlendirilmesi, bu işe daha çok motive edilmeleri ve sanat-kültür adına topluma katkı sağlanması amacı ile atölye eğitmeni Mustafa Doğan tarafından 6 Ağustos 2017 tarihinde karma resim sergisi açılacak. Doğan ve yakın zamanda vefat eden meslektaşı Uğur Cunetoglu'na ait eserlerinin de yer alacağı serginin açılışında, genç müzisyen Mehmet Özer klasik müzik icra edilecek.

100 öğrenci eğitim alıyor
Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan resim kursunda Karakalem ve yağlıboya gibi tekniklerde eğitimler veriliyor. Hobi amaçlı verilen eğitimlerin yanı sıra lise ve üniversite düzeyinde özel yetenek sınavlarına hazırlık resim eğitimleri de veriliyor. 2 eğitmen ile çeşitli yaş gruplarında 100'ü aşkın öğrenciye ders veriliyor.
Resim dersinin yanı sıra yine atölye eğitmeni tarafından öğrencilere gönüllü olarak sanat eğitimi dersi verildi. Öğrenciler sadece resim yapmayı öğrenmekle kalmayıp genel sanat tarihi hakkında da bilgilendiriliyor.
(İHA-MP-Y)

02.08.2017 14:17:49 TSI
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