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Cenk yeni albümünü tanıtmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in sevilen sanatçılarından Cenk Gündoğmuş, yeni albümünün tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni albümün tanıtım çalışmaları kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret eden Gündoğmuş, parçaları hakkında bilgiler verdi. Gündoğmuş'u ziyarette şarkının söz yazarı Caner Şahin de yalnız bırakmadı. Ardından ünlü sanatçı Mithat Körler ve gazeteci Ali İhsan Sarıçoban ile buluşan Gündoğmuş, keyifli bir sohbetin ardından fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan albümün çıkış parçası olan "Yaktı beni Eskişehir ayazı, Tatar kızı" isimli parça, internet ortamında bir haftalık süreçte 200 bin kez dinlendi ve izlendi.

(MSY-Y)



02.08.2017 14:18:37 TSI

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