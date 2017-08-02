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Memur- Sen Bilecik Şubesi'nden Başkan Karabıyık'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Memur-Sen Bilecik Şubesi yöneticileri, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Memur Sen Bilecik İl Başkanı Ahmet Selöz, Sağlık Sen Bilecik Şube Başkanı Orhan Pir, Büro Memur Sen Bilecik Şube Başkanı Mustafa Akış, Birlik Haber Sen Bilecik Şube Başkanı Sedat Çakmak, Eğitim Bir Sen Başkanvekili Ahmet Basatemur ve Genç Memur Sen Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Bize yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(DA-Y)



02.08.2017 14:19:11 TSI

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