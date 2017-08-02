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Başkan Karaçoban mahalleleri adım adım dolaşıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:18
Başkan Karaçoban mahalleleri adım adım dolaşıyor
Başkan Karaçoban mahalleleri adım adım dolaşıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, merkez ve kırsal mahalleleri adım adım dolaşıp vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Karaçoban, mahalle ziyaretleri kapsamında, Yeşilyurt, Gümüşçay, Caberfakıllı, Killik, Yeniköy Çağlayan, Şahyar ve Şeyhsinan mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Fen İşleri Müdürlüğünün Yeşilyurt, Gümüşçay ve Caberfakıllı mahallerinde, mezar yolundaki sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Gümüşçay Mahallesindeki şehit Mehmet Yalçın'ın mezarında dua eden Başkan Karaçoban, daha sonra Killik Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Killik Mahallesinde, pazar yeri çevresi ve mahalle içi yollarda 4500 metrekarelik bir alanda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Karaçoban, mahalle ziyaretlerine Şahyar, Çağlayan ve Yeniköy mahallelerinde devam etti.
Yeniköy Mahallesinde, 220 metrekarelik bir alanda mevsimlik tarım işçileri için yapılan barınma yerini inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Çağlayan Mahallesinde 450 metrekarelik Çok Amaçlı Salonunun çalışmalarını yerinde inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlanan ve 35 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı döşenen Şayhar Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karaçoban, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle çay içip sohbet etti.
Başkan Karaçoban'ın son durağı Şeyhsinan Mahallesi oldu. Şeyhsinan Mahallesi Tozan 2 nolu sokakta 3000 metrekarelik alandaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Karaçoban, vatandaşların takdirini topladı.
(SC-Y)

02.08.2017 14:20:21 TSI
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