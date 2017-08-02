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Eryılmaz, kültür ve turizm projeleri toplantısına katıldı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kültür ve turizm projelerine ilişkin Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı Kültür ve Turizm Projeleri kapsamında turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin görüşüldüğü toplantı düzenledi. GAP Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gökhan Güner ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, turizmin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve projeler görüşüldü. Eryılmaz, toplantının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Eryılmaz ve Erin bir süre baş başa görüştü. Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eryılmaz ise Vali Erin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Eryılmaz, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile görüşerek belediyelerin çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



02.08.2017 14:21:05 TSI

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